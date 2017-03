LdC : Riolo applaudit Monaco en fustigeant le PSG

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Commentant mercredi soir la brillante qualification de l'AS Monaco face à Manchester City, après deux matches exceptionnels à l'Etihad et à Louis II, Daniel Riolo a tenu à saluer la performance des joueurs de Leonardo Jardim, lesquels ont tout réussi là où il y a une semaine le PSG avait sombré.

« Monaco fait tout ce que le PSG n’a pas su faire. Rester calme dans la tourmente. Pour la 2e fois en trois ans, Monaco est en quart de la LDC. Preuve du bon travail de ce club, du temps laissé à Jardim. Une semaine après le drame du Camp Nou, il fallait bien ça au foot français ! On attend l’OL à Rome et on pourra vraiment dire que le frémissement dont on parle depuis le début de la saison est une réalité », a confié le journaliste de RMC.