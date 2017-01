ASM : Une recrue à 8,5 ME débarque à Monaco

Dans : Monaco, Mercato.

Plutôt discrète cet hiver sur le marché des transferts, l’AS Monaco a il est vrai de quoi être satisfaite de son effectif actuel.

Surtout qu’aucun départ majeur ne devrait être enregistré dans les derniers jours du mois de janvier. De quoi placer un petit investissement sereinement, comme l’ASM sait si bien le faire. C’est pourquoi le club de la Principauté a jeté son dévolu sur Jorge. Ce latéral gauche du Flamengo vient de connaître sa première sélection avec le Brésil contre la Colombie cette semaine, et il est suivi depuis plusieurs mois par des clubs européens comme Manchester City, Lille et l’Udinese.

Mais c’est l’ASM qui l’a emporté annoncent en chœur ESPN Brasil et Globo, alors que le joueur n’appartenait à son club qu’à hauteur de 70 % de ses droits. Une opération menée bien évidemment par l’inévitable Jorge Mendes, qui a été conseillé par l’ancien meneur de jeu du FC Porto et du FC Barcelone, Deco. Jorge est attendu ce vendredi sur le Rocher pour finaliser son arrivée. Le joueur avait une clause libératoire à hauteur de 32 ME, mais le club de Rio de Janeiro a accepté la meilleure offre qui s’est présentée.