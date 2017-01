ASM : Un nul de champion au PSG ? Bernardo Silva y voit un signe

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Bernardo Silva, attaquant de Monaco, après le nul contre le PSG (1-1) : « Ce soir, c'est un bon point pour nous face à cette grande équipe de Paris et ses joueurs fantastiques. On a égalisé juste à la fin. On a essayé de faire beaucoup de centres durant tout le match, ça n'a pas marché. Donc j'ai essayé de frapper depuis l'extérieur de la surface, et ça a fonctionné cette fois-ci. Je suis content d'aider l'équipe. On a gardé notre concentration et notre organisation jusqu'à la fin et on revient avec un peu de chance. Ce résultat est important. On gagne un point, mais Paris en perd deux aussi. On a évité le pire. On reste premier, même si Nice revient à égalité. Il faut continuer comme ça. On veut garder cette première place le plus longtemps possible, même si ce sera difficile », a-t-il déclaré sur Canal+.