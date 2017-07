ASM : Tottenham s'attaque au pilier de Jardim à Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Qui n’est pas courtisé cet été à l’AS Monaco ? Après avoir réalisé une saison exceptionnelle et décroché le titre de champion de France, le club de la Principauté est attaqué de toutes parts sur le marché des transferts. Outre les pépites comme Thomas Lemar, Kylian Mbappé ou Fabinho, des joueurs plus confirmés sont également visés par certains gros clubs européens. Valère Germain a déjà quitté le club pour Marseille et ce mardi, c’est l’intérêt de Tottenham pour Kamil Glik (29 ans) qui est révélé par nos confrères du journal L’Equipe.

Effectivement, les performances du Polonais en Ligue des Champions ne sont pas passées inaperçues et auraient tapé dans l’œil de Mauricio Pochettino, l’entraîneur des Spurs. Aucune offre n’a encore été formulée par le club anglais. Cela pourrait arriver rapidement, le manager argentin étant convaincu que le joueur entrerait parfaitement dans son système de jeu à trois défenseurs centraux. Reste à voir quelle somme sera réclamée par l’AS Monaco, qui avait fait de sa charnière centrale Glik – Jemerson l’un de ses points forts la saison dernière…