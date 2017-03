ASM : Se réjouir ou trembler, Dortmund ne sait pas comment réagir

Dans : Monaco, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich… En évitant ces trois adversaires en quart de finale de la Ligue des Champions, certaines équipes pensent avoir évité le pire.

C’est notamment le cas du Borussia Dortmund qui a hérité de l’AS Monaco. Interrogé quelques instants après le tirage au sort, le directeur général Hans-Joachim Watzke s’est estimé heureux dans un premier temps… Avant de se rappeler de la prestation des Monégasques face à Manchester City (3-1) mercredi. Conscient des points communs entre son équipe et le leader de Ligue 1, le dirigeant allemand s’est donc montré méfiant.

« Monaco est un bon tirage pour nous, mais nous savons que c'est un très bon club, a-t-il tempéré au micro de beIN Sports. J'ai vu le match contre Manchester City et c'était très impressionnant. Monaco est devant en championnat et nous savons que c'est un match difficile qui nous attend. Monaco a une très bonne équipe, talentueuse et je pense qu'il y a des parallèles avec notre équipe. Les deux aiment le beau football. » Pas sûr que la deuxième meilleure attaque en Europe représente un si bon tirage...