ASM : Pierre Ménès veut le Real Madrid pour Monaco, et dit pourquoi

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les joueurs monégasques, ivres de joie ce mercredi soir au moment de leur qualification face à Dortmund, savent qu’ils ne vont pas savourer longtemps ce succès. Tout d’abord parce que rien n’est gagné et que le championnat va très vite reprendre ses droits. Ensuite car ce vendredi, le tirage au sort de la Ligue des Champions va forcément leur proposer un gros morceau au menu des demi-finales. Les fans monégasques avaient plutôt tendance à voter pour l’Atlético Madrid comme futur adversaire, le club espagnol semblant le « moins » effrayant parmi les survivants, même si son expérience et son jeu très tactique pour ne pas dire défensif, pourraient poser de gros problèmes à l’ASM. Idem pour la Juventus. C’est du moins l’avis de Pierre Ménès, qui explique que le Real Madrid, véritable épouvantail de la compétition après avoir sorti le Bayern Munich, serait peut-être un bon choix.

« Encore une fois, on aura vu un Kylian Mbappé étincelant, par son efficacité devant le but, ses dribbles, ses centres, ses passes et son sens du jeu. C’est vraiment un joueur exceptionnel. Exceptionnel comme le parcours de Monaco, qui est donc en demi-finale et va attendre de connaître son adversaire. J’avais envie de dire qu’il fallait éviter le Real mais à la réflexion, vu le style de jeu de l’ASM, il vaut peut-être mieux une équipe qui joue au ballon que des équipes comme l’Atlético et la Juve qui sont sans doute à l’heure actuelle les deux meilleures défenses d’Europe », a expliqué le consultant de Canal+ sur son blog. En effet, la défense du Real Madrid n’est peut-être pas la meilleure d’Europe, même si la dernière confrontation entre Sergio Ramos et Kylian Mbappé, lors du récent France-Espagne, a largement tourné en faveur du capitaine espagnol.