Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Alors que Kylian Mbappé venait de marquer son deuxième but contre le Borussia Dortmund, Pierre Ménès a rapidement fait savoir via Twitter tout le bien qu'il pensait du jeune attaquant international français de l'AS Monaco. « Le prochain qui me dit qu'il faut pas s'enflammer avec @KMbappe je me le fais 😂 #génie », a lancé le consultant de Canal+, sous le charme comme tout le monde de la nouvelle star du football hexagonal.