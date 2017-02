ASM : Monaco prépare déjà l'après-Bakayoko

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

Auteur d'une très bonne saison sous le maillot de l'AS Monaco, Tiémoué Bakayoko attire les convoitises des plus grands clubs européens. Et le club de la Principauté se prépare donc à le perdre dès cet été...

Après deux saisons mitigées à Monaco, Tiémoué Bakayoko se révèle aux yeux du grand public. Cette saison, le joueur de 22 ans est même l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France. Profitant aussi des belles performances collectives de son équipe, Bakayoko devient de plus en plus bankable. Plusieurs clubs anglais, dont Chelsea, sont déjà prêts à faire des folies pour le recruter dès l'été prochain. Et si ces grands clubs européens venaient à passer à l'action, l'ASM aura bien du mal à retenir son international espoir...

Par conséquent, et en prévision d'un départ estival de Bakayoko, le club monégasque prépare déjà la suite. En effet, selon Le 10 Sport, la direction russe aurait des vues sur Soualilho Meité. Prêté avec option d’achat par le LOSC à Zulte Waregem, le milieu défensif de 22 ans brille de mille feux dans le championnat belge, et serait désormais susceptible de venir renforcer l'entrejeu de Monaco, si celui-ci venait à être dépouillé lors du prochain marché des transferts.