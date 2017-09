ASM : Monaco encore champion ? C'est jouable pour Daniel Riolo

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dans cette journée où les regards étaient tournés vers le choc PSG-OL ou l’éventuel réveil de l’OM à Amiens, Monaco a engrangé les trois points sans trembler face à Strasbourg (3-0).

Avec encore un 11 de départ très incertain, du jeu qui a eu du mal à se mettre en place, c’est Radamel Falcao qui a porté son équipe avec un nouveau doublé. Mais alors que tout le monde reconnaît que le champion de France est moins fort qu’avant, Monaco compte 15 points sur 18 et est toujours dans le sillage du PSG. Pour Daniel Riolo, l’ASM peut rapidement progresser et refaire l’exploit de la saison passée. Chiche ?

« Dans le match de Monaco, on ne s’est pas vraiment enthousiasmé. On a constaté une nouvelle fois que cette équipe est en reconstruction et que sur beaucoup de postes, on ne sait pas encore vraiment quel est le 11 type. Mais avec une défense stable, Fabinho au milieu en rouage essentiel et Falcao devant pour finir, l’ASM est bien assez forte pour s’imposer facilement devant Strasbourg. Qui de Jovetic ou Baldé pour soutenir Falcao ? Qui avec Fabinho ? Il y a encore des incertitudes, mais rien qui n’empêche Monaco d’être performant. Après 6 journées, en nombre de points au classement, le club est même en avance par rapport à la saison dernière ! L’ASM est moins brillante ? Oui mais attention, le Monaco qui cartonnait tout le monde et filait vers le titre, on ne l’a pas vu dès septembre la saison dernière ! », a expliqué le consultant de RMC, pour qui le travail de progression effectué par Leonardo Jardim avec ses jeunes éléments pourrait bien porter ses fruits encore une fois cette saison.