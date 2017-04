ASM : Monaco champion, le calcul est simple pour Subasic

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

A la fin d’une semaine forcément éprouvante pour les nerfs et l’organisme, Monaco accueillera Dijon ce samedi, coincé entre cet aller en Allemagne et la réception de Dortmund dès mercredi prochain. Leonardo Jardim a déjà prévenu qu’il allait faire tourner, espérant que son équipe resterait capable de maintenir son rythme de champion face à une équipe qui lutte pour son maintien. Du côté de Danijel Subasic, on rappelle toutefois que l’AS Monaco a encore un joker dans sa manche, pouvant se permettre une défaite et être tout de même champion au final.

« C'est bien, on a gagné, mais non, c'est le Championnat l'objectif. La Ligue des Champions, si on fait un truc, c'est bien, surtout pour les jeunes. On a fait plein de choses bien pour le club cette saison, il faut continuer. Il faudra bien commencer. Ce sont les trois points qui compteront, la performance est moins importante à ce stade de la saison. Il faut bien finir le Championnat et gagner un trophée. On a besoin de gagner six matches pour être champions », a calculé le gardien croate en conférence de presse. Mais quand on connaît le calendrier de Monaco, avec notamment un déplacement à Lyon à la fin du mois, il serait bien d’utiliser ce joker le plus tardivement possible.