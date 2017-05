ASM : Monaco a éclaté la L1 résume Sidibé

Dans : Monaco, Ligue 1.

Les calculs sont formels, l’AS Monaco n’est pas championne de France. En effet, en cas de faille spatio-temporelle qui déboucherait sur un scénario ou Monaco perdrait deux matchs et 17 longueurs d’avance dans sa différence de buts, le PSG posséderait encore une chance. Pour le reste, les joueurs de la Principauté se voient déjà sacrés, même s’il faudra probablement attendre encore quelques jours pour cela. Si besoin était, Djibril Sidibé a en effet confirmé qu’il n’y avait plus de suspense.

« On avait à cœur de gagner ce match-là, car il était décisif pour le titre. Mathématiquement, ce n'est toujours pas fait, mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus que champion. Je suis très content. C'est vraiment une aventure humaine, sportivement on a tout éclaté cette saison », a confié le latéral monégasque, à qui on ne peut pas donner tort tant Monaco a fait gagné et fait le spectacle tout au long de la saison.