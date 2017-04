Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim (coach de l’AS Monaco après la victoire contre Dijon) : « Cela été difficile. On sait que ce n'est pas facile d'enchaîner avec la Ligue des champions. Il fallait faire une gestion de l'équipe. C'était plus difficile de jouer. Si on ne joue pas la Ligue des champions, on joue une fois par semaine. Et peut-être, on gagne 3-0 ce match. Mais tous les matches seront comme ça jusqu'à la fin. Si on continue en C1, ce sera ce type de scénario. Il faudra jouer avec la rage pour trouver des solutions et pour gagner (…) Falcao est un attaquant de grande qualité. Après un mois d'arrêt, il a joué deux fois 90 minutes. Ca a été un peu difficile. Il avait essayé deux coups francs cette saison, sans succès. Maintenant la priorité est de bien manger, bien dormir, bien récupérer. Pour moi, l'adrénaline est toujours là. Après chaque match, j'ai toujours besoin de 4 ou 5 heures pour la faire retomber.»