ASM : Même City prend le tarif maison de Monaco souligne Pierre Ménès

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Battue 5-3 à l’aller, l’AS Monaco a renversé la vapeur dans un nouveau match à buts et à émotions pour s’imposer 3-1 et éliminer Manchester City de la Ligue des Champions. C’est une nouvelle démonstration offensive réalisée par la troupe de Leonardo Jardim, et Pierre Ménès à tenu à le souligner dans sa chronique sur son blog. Pour le journaliste de Canal+, le club de la Principauté arrive toujours à faire parler son attaque, et c’est tout de même très fort à ce niveau.

« Tout le monde espérait que Monaco allait remonter ses deux buts de retard face à City et tout le monde était convaincu que l’ASM en était capable. Elle l'a démontré au cours d’une première période absolument parfaite, à l’issue de laquelle les hommes de Jardim menaient 2-0 (…) C’est une énorme performance face au demi-finaliste de la saison passée, avec Guardiola sur le banc. Monaco a mis ses trois buts habituels, c’est vraiment une équipe qui nous régale et qui va jouer les quarts de finale avec de vraies ambitions », a expliqué Pierre Ménès, persuadé que le parcours de l’ASM est encore loin d’être terminé.