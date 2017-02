ASM : Mbappe provoque déjà une bataille Arsenal-Tottenham !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Kylian Mbappe a marqué un triplé contre Metz, samedi soir, le jeune joueur de l'AS Monaco confirmant un peu plus son énorme potentiel. Et la réputation de Mbappe a dépassé depuis longtemps les frontières de la Ligue 1, Arsène Wenger ayant même reconnu qu'il y avait du Thierry Henry dans le jeune attaquant monégasque. Des propos forcément flatteurs, et peut-être pas désintéressés du manager d'Arsenal.

Ce lundi, le Daily Mirror affirme en effet que les Gunners sont déjà prêts à bondir lors du prochain mercato afin d'essayer de faire venir Kylian Mbappe à Londres. Mais Arsenal n'est pas le seul club de la capitale anglaise à voir s'offrir le prodige de l'AS Monaco, car Tottenham serait également à l'affût dans ce dossier, Mauricio Pochettino étant lui aussi convaincu que Mbappe est parti pour faire une très grosse carrière. L'été dernier, il s'est dit que Manchester United avait proposé 40ME à Monaco pour son joueur, mais que cette offre avait été balayée d'un revers de la main. Pour mémoire, Kylian Mbappe a signé son premier contrat pro de trois ans en mars 2016, il est donc encore lié deux ans et demi avec l'ASM.