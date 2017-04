ASM : Mbappé pense avoir répondu à Jardim contre Dortmund

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Kylian Mbappé (attaquant de Monaco auteur d’un doublé contre le Borussia Dortmund) : « J’ai une sensation mitigée car on est très heureux en frappant un grand coup, mais après il y a les hommes et les hommes sont très touchés par ce qu’il s’est passé mardi soir. Nous sommes tous avec Bartra, on sait que c’est une épreuve difficile pour lui et le club. Pour nous, on a craint le pire car on n’avait pas d’info (…) J’avais à coeur de faire un gros match car j’avais été laissé sur la touche lors des deux derniers matches. Le coach m’avait dit que cela faisait partie de la rotation, et je l’ai accepté. Mais je voulais montrer que je pouvais apporter quelque chose à l’équipe et je pense que c’est ce que j’ai fait aujourd’hui (…) On a tout donné, mais il y a des joueurs de qualité en face. On repart avec l’avantage, mais attention il y a un match retour. »