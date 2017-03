ASM : Mbappé ovationné par le public caennais

Dans : Monaco, Ligue 1, SMC.

Voilà une scène suffisamment rare pour être soulignée. Le public caennais a bien compris ce dimanche que son équipe ne pratiquait pas le même sport que l’AS Monaco, et la défaite 0-3 à domicile en était la conséquence. Mais D’Ornano ne s’est pas vidé et il y a même eu deux belles scènes en fin de match. Tout d’abord la sortie de Thomas Lemar, ancien du club, et salué dignement par les Caennais. Mais quelques minutes plus tard, c’est surtout le remplacement de Kylian Mbappé qui a marqué les esprits, l’attaquant monégasque en grande forme et auteur d’un match énorme récoltant une ovation unanime de la part du public normand, conscient d’avoir assisté à une véritable démonstration du jeune buteur de l’ASM.