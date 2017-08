ASM : Mbappé et Monaco, le clash a été décidé au plus haut niveau !

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato, PSG.

Quoi qu'on pense de la situation de Kylian Mbappé, voir le jeune attaquant français suivre le match Dijon-Monaco depuis le banc de touche fait un peu mal. Mais à priori, le divorce est désormais acté entre le club de la Principauté et le clan Mbappé, Leonardo Jardim n'étant dans ce cas précis qu'un simple exécutant d'une décision prise au sommet par les dirigeants de l'AS Monaco.

Selon L'Equipe, ce sont en effet Dimitri Rybolovlev et Vadim Vasilyev qui ont décidé de ne pas faire jouer Kylian Mbappé compte tenu de la décision assumée et annoncée par ce dernier de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Et les deux russes seraient même actuellement en train de tenter de dribbler le père de Mbappé pour trouver une solution, les discussions avec Wilfried Mbappé ne semblant plus possibles. Du côté du PSG, le sujet Mbappé est évidemment tabou, le club de la capitale étant bien conscient qu'il ne doit surtout pas s'immiscer de trop près dans la relation entre le joueur et son club actuel. Reste à savoir quand le Paris Saint-Germain transmettra une première offre pour l'attaquant monégasque...