ASM : Mbappé au PSG ? « L'accord le plus réussi du monde du football »

Quatre jours après la fermeture du marché des transferts, Vadim Vasilyev se dit pleinement satisfait du transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

C'était l'un des dossiers chauds du dernier mercato. Et au final, tout est bien qui finit bien dans le dossier Mbappé. L'AS Monaco aurait pu l'avoir mauvaise après avoir perdu le plus grand espoir du football mondial lors du dernier jour du mercato d'été, alors qu'à la base l'international français était parti pour rester une saison de plus sur le Rocher. Mais pas du tout, bien au contraire même, puisque Vadim Vasilyev se félicite clairement de cette transaction historique en France.

« Jusqu'au bout, nous ne pouvions pas comprendre comment cet accord était possible. Parce que l'UEFA se posait des questions concernant le respect du fair-play financier. Nous devons rendre hommage à Kylian et sa famille car, lors d'une rencontre trilatérale, ils ont insisté sur le fait que le transfert ne serait possible qu'à des conditions avantageuses pour Monaco. Il était important pour nous de clore les négociations avec la tête haute. J'ai accepté leur volonté de partir à Paris. Nous avons entamé des négociations difficiles et fastidieuses avec le PSG. Et je pense que cet accord est le plus réussi du monde du football », a lancé, sur l'agence de presse russe, le vice-président de Monaco, qui avoue donc que son club est heureux du départ de Mbappé. Il faut dire que si la forme du prêt avec option d'achat est contestable, le prix de 180 ME avec bonus fait le bonheur des caisses du club de la Principauté.