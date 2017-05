ASM : La direction de l'ASM promet d'arroser son équipe de champions !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Alors que l’AS Monaco affronte le LOSC ce dimanche au Stade Louis II, les hommes de Leonardo Jardim peuvent assurer leur titre de champion de France, en cas de résultat plus favorable que leurs homologues parisiens, en déplacement à Saint-Etienne. Un titre qui validera la saison impressionnante du club de la Principauté sur le plan sportif. Financièrement, cette « consécration » va également profiter à chacun des membres de l’équipe.

Selon les informations du Parisien, Leonardo Jardim va être celui qui sera le plus grandement récompensé par la direction de l’ASM. Effectivement, le quotidien explique dans son édition du jour que le technicien portugais recevra 700 000 euros de prime en cas de titre. Les joueurs les plus utilisés en championnat (Falcao, Mbappé, Silva, Glik, Lemar, Jemeson…) seront également « primés » à hauteur de 400 000 euros en moyenne. Le quotidien ne précise pas quelles seront les primes des joueurs moins utilisés par l’ancien coach du Sporting Portugal au cours de la saison et si une limite de temps de jeu a été fixée par la direction russe de l’ASM.