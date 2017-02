ASM : Jardim n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu à Bastia

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dans la course au titre, l'AS Monaco a laissé filer deux points vendredi soir à Bastia. Et avant même de savoir si le PSG et Nice profiteront de ce nul en Corse, Leonardo Jardim a fait part de son vif mécontentement. L'entraîneur portugais de Monaco est bien conscient que le match de la semaine prochaine contre Manchester City est déjà dans les esprits, mais il regrette que ses joueurs confondent Ligue 1 et galop d'entraînement. Car l'ASM assumer le fait de jouer sur la totalité des tableaux.

« Nous n'avons pas été au niveau. L'adversaire était plus fort sur les duels et sur le deuxième ballon. Bastia jouait plus haut et plus agressif que nous, et ça a fait toute la différence. C'est une déception. La Ligue 1 n'est pas un entraînement pour Monaco, c'est une compétition très importante pour nous !, a prévenu Leonardo Jardim, qui admet cependant que la seconde période a été plus satisfaisante. On s’est créé beaucoup d'occasions. Nous avons joué comme nous sommes habitués à jouer. » En attendant, l'AS Monaco a tout de même évité la grosse sortie de route à Bastia, mais ces points perdus en route pourraient finalement avoir un prix très élevé en fin de saison.