ASM : Giuly allume quand même Monaco

Manchester City et Monaco ont offert un incroyable spectacle mardi soir à l'Etihad, même si au final le club de la Principauté n'est pas récompensé de sa volonté de faire le jeu. Alors si certains s'extasient d'un tel match offensif, Ludovic Giuly est lui nettement plus critique. Car pour l'ancien joueur de l'AS Monaco, Leonardo Jardim et ses joueurs ont craqué tactiquement en ne sachant pas lever le pied quand il le fallait. Et pour Giuly, en Ligue des champions cela ne pardonne pas comme on l'a constaté.

« On a eu un Monaco trop joueur. Beaucoup trop. Cette équipe a mené au score deux fois. Elle avait la maîtrise des événements. Mais, à un moment, il aurait fallu avoir la lucidité de fermer la boutique et de dire : « Maintenant, on arrête de jouer et on tient le score. » C'est vraiment le manque d'expérience du haut niveau qui coûte cher. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce qui a été montré sur le terrain. Mais la Ligue des champions, c'est aussi de la lucidité et de la gestion. Maintenant, ce sera compliqué pour le retour », prévient Ludovic Giuly, qui n'est pas persuadé que l'AS Monaco sera en mesure de renverser la tendance dans trois semaines à Louis II.