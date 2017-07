ASM : Et une troisième offre à 135 ME pour Mbappé, le PSG dans le lot

Dans : Monaco, Mercato, PSG.

Actuellement sur la fin de ses vacances, Kylian Mbappé ne se soucie pour le moment pas de son avenir.

Mais ce moment va arriver très bientôt puisqu’il a prévu de s’entretenir avec sa direction au moment de la reprise, afin de faire le point sur sa situation. Pour le moment, toutes les options sont ouvertes, avec un transfert, une prolongation, ou une saison de plus à Monaco avec l’assurance de partir l’été suivant. En ce qui concerne un possible transfert, Le Parisien affirme que le PSG va s’aligner sur les deux offres déjà reçues par l’ASM, et qui se montent à 135 ME.

Elles sont signées d’Arsenal et du Real Madrid. De quoi faire réfléchir tout de même, car Monaco n’est pas certain de récupérer autant dans un an, si Mbappé décide de rester sur le Rocher sans prolonger, lui qui possède un bail jusqu’en juin 2019. Surtout que l’attaquant français a forcément de quoi s’inquiéter quand il voit que Bernardo Silva est déjà parti, tout comme Valère Germain, et que Benjamin Mendy, Fabinho, Bakayoko, Lemar voire Jemerson pourraient en faire de même. Néanmoins, pour le récompenser de sa très belle saison, l’AS Monaco serait prête à faire un énorme effort sur son salaire, lui proposant des revenus « galactiques » pour s’assurer qu’il reste encore au moins une saison de plus sur le Rocher. Si cela devait être le cas, personne ne s’en plaindrait à l’ASM.