ASM : Chelsea, Man United… Bakayoko s’en fout royalement

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Installé dans le onze de départ de l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko (22 ans) vient de réaliser une excellente première partie de saison.

Avec le Brésilien Fabinho, l’ancien Rennais forme un duo complémentaire et efficace dans l’entrejeu. Du coup, de grosses écuries ont commencé à s’intéresser aux deux milieux monégasques. On parle effectivement d’un intérêt de Chelsea et de Manchester United pour Bakayoko. Mais malgré son attirance pour la Premier League, le Franco-Ivoirien n’a pas du tout l’intention de quitter le Rocher.

« Des amis m’en ont parlé mais je n’y accorde aucune importance, a réagi le natif de Paris dans un entretien accordé à Eurosport. J’ai fait six bons premiers mois mais la saison n’est pas finie. Je ne quitterai pas Monaco cet hiver, c’est une certitude. Je n’ai pas envie de partir. L’ASM est une belle institution. Certes, la Premier League fait rêver mais je n’ai aucune raison de partir cet hiver. Aujourd’hui, j’ai deux objectifs : terminer champion de France et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. » Ce que Chelsea et MU ne peuvent pas lui offrir cette saison.