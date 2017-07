ASM : Ce joueur de Monaco qui n'ira pas à Manchester City

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Il n’y a pas un seul jour dans ce mercato sans que l’AS Monaco soit au cœur des débats, des discussions et surtout des négociations.

Outre Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko a quitté la Principauté en début de week-end. Effectivement, l’international français s’est officiellement engagé en faveur de Chelsea. Mais la direction monégasque tient tout de même à conserver certains acteurs majeurs du titre de Champion de France décroché l’été dernier. Ainsi, après avoir prolongé les contrats de Radamel Falcao et de Kamil Glik, l’ASM a officialisé en fin de semaine dernière la prolongation du bail de Djibril Sidibé jusqu’en 2022.

Une bonne nouvelle pour le club monégasque, tant l’international français a livré une belle saison sur son côté droit. Des belles performances qui avaient aiguisé l’appétit des plus gros clubs européens au mercato. Ces dernières semaines, le nom de l’ancien Lillois avait notamment été évoqué du côté de Tottenham. Mais selon les informations de Marca, le FC Barcelone avait bel et bien, également, coché son nom avant de finalement opter pour Nelson Semedo (Benfica Lisbonne). Un autre gros d'Europe avait pensé au défenseur droit de l’ASM au mercato : Manchester City. Pep Guardiola apprécie particulièrement les qualités du latéral de l’Equipe de France. Mais finalement, c’est Kyle Walker qui s’est engagé à Manchester, devenant au passage le défenseur le plus cher de l’histoire. Djibril Sidibé devra donc encore briller une saison à Monaco s’il veut devenir l’option privilégié de ses belles écuries qui ont pensé à lui, sans en faire leur priorité estivale à ce poste.