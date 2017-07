ASM : Arsenal monte à 45 ME pour Lemar

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Une semaine après une première offre rejetée à hauteur de 40 ME, Arsenal a rajouté 5 ME dans la balance pour tenter de faire craquer Monaco. L’Equipe annonce ainsi que le club londonien a fait une proposition de 45 ME pour récupérer l’ancien caennais.

Selon le quotidien sportif, cela pourrait ne pas suffire, le club de la Principauté n’étant pas pressé de perdre tous ses joueurs aussi rapidement. De quoi lasser les Gunners ? Réponse dans les prochains jours, même si Lemar serait lui, partant pour l’aventure, surtout dans l’idée d’évoluer avec quelques internationaux français et notamment le dernier arrivé, Alexandre Lacazette.