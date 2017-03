ASM : 5-3 à l'aller, le retour sera pas mal non plus annonce Jardim

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Quand deux des équipes les plus offensives d’Europe se rencontrent, cela peut faire des étincelles. A l’aller, cela avait été le cas avec une démonstration offensive de l’ASM, puis un retour tonitruant de Manchester City pour un succès 5-3 des Anglais. Résultat, le club de la Principauté va devoir faire parler son attaque hors norme pour refaire son retard. Et s’il ne peut pas garantir une remontée, Leonardo Jardim assure en tout cas qu’il y aura du spectacle avec autant d’enjeu et d’attaquants de talent.

« Les deux équipes vont continuer à jouer avec le même esprit offensif qu'à l'aller car c'est leur ADN, c'est difficile de changer les mentalités de City et de Monaco. Il y aura beaucoup d'espaces dans les phases de transition et il va y avoir beaucoup de buts. J'ai dit aux joueurs de ne pas changer ce qu'on a travaillé jusque-là. Il ne faudra pas répéter les erreurs qu'on a faites à l'aller et maintenir la même qualité de jeu. On peut faire la même chose offensivement mais défensivement, il faudra faire plus attention. J'ai revu deux fois le match aller après l'avoir joué et j'ai la même impression : on a perdu le match dans des petites situations. Des détails, c'est ça que je leur ai dit aujourd'hui. Si j'ai peur avant ce match? Non, je profite. On a peur des matches contre les petites équipes quand on est favori mais dans les grands matches tout le monde profite, joueurs et entraîneurs. Les passionnés aiment ce genre de match », a souligné l’entraineur portugais, persuadé qu’avec un match fou, il pourrait bien y avoir un résultat surprenant à l’arrivée.