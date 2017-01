Payet à l’OM, les deux indices qui indiquent que West Ham va craquer

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Dans le jeu des offres et des contre-propositions, la balle est pour le moment dans le camp de Marseille, à qui West Ham a demandé de monter au-delà des 30 ME pour lui céder Dimitri Payet.

Cela fait plusieurs jours qu’aucune nouvelle proposition n’a été effectuée, mais les discussions continuent entre les deux clubs. Et deux indices laissent à penser que l’OM devrait avoir gain de cause d’ici au 31 janvier. En effet, la presse anglaise est unanime, Robert Snodgrass va passer sa visite médicale et finaliser son arrivée à West Ham en provenance de Hull City pour 11 ME. L’international écossais est un milieu offensif capable d’être buteur, puisqu’il est le meilleur réalisateur de son équipe actuellement. Son arrivée vient bien évidemment compenser le très probable départ de Dimitri Payet.

Enfin, selon The Guardian, les relations se sont réchauffées entre le joueur et ses dirigeants, qui lui en voulaient énormément pour son clash provoqué au début du mois de janvier. Désormais, les relations seraient plus cordiales, les bons résultats des Hammers permettant de détendre l’atmosphère, à l’heure où tout le monde semble avoir bien compris que le choix de Payet était irréversible. Selon le média anglais, il suffirait d’une dernière offre légèrement rehaussée, presque sur le principe, pour que West Ham craque et laisse filer son international français. Jacques-Henri Eyraud sait ce qu’il lui reste à faire pour boucler ce dossier.