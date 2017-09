OM : Steve Mandanda encore forfait à Amiens

Dans : OM, Ligue 1, ASC.

Privé d’Europa League en raison d’une élongation à l’adducteur droit, Steve Mandanda ne sera pas rétabli pour le match de ce dimanche face à Amiens. Le staff médical de l’OM ne veut prendre aucun risque, et Rudi Garcia devrait donc de nouveau confier les buts olympiens à Yohann Pelé, impeccable jeudi contre Konyaspor. Florian Thauvin et Lucas Ocampos, touchés également en Coupe d’Europe, devraient avoir récupéré et pourront postuler à une place pour le déplacement en Picardie de dimanche (15h00).