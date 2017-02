OM : Rothen traite l'OM d'équipe de « milieu de tableau »

Dans : OM, Ligue 1.

Jérôme Rothen ne tourne pas autour du pot lorsqu'il s'agit d'évoquer la grosse claque prise par l'Olympique de Marseille face au PSG. En effet, pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais consultant sur RMC et SFR, l'OM ne méritait pas vraiment mieux et ce résultat ramène l'Olympique de Marseille à sa place actuelle. Car pour Jérôme Rothen, le club phocéen ne peut pas prétendre à mieux avec son effectif actuel.

Et Rothen de préciser sa pensée. « Les limites de Marseille sur les matchs de haut niveau on les connait maintenant, ce n’est pas le premier match qu’ils perdent comme ça, l’OM en avait pris 4 face à Monaco avant d’en prendre 3 là-bas. Je pense que Marseille est une équipe de milieu de tableau et il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a trop de problèmes collectifs pour que Marseille rivalise avec les grandes équipes du championnat. Après individuellement parlant, il faut appeler un chat un chat, aujourd’hui l’OM a des joueurs de talent ou des joueurs à en devenir, mais c’est encore trop peu pour l’instant », prévient Jérôme Rothen, qui ne croit pas au miracle pour cette version 2016-2017 de l'OM, la première de l'ère Frank McCourt.