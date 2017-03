OM : Pépé n’est pas venu à cause de la star de Marseille

A la recherche d’un joueur offensif capable d’évoluer en pointe, l’Olympique de Marseille s’est longtemps intéressé à Nicolas Pépé (21 ans) cet hiver.

Remplaçant sous les ordres de Stéphane Moulin, l’attaquant d’Angers est pourtant l’une des révélations de la saison en Ligue 1. A tel point que le club phocéen était loin d’être seul sur le coup. On parlait également des intérêts de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Saint-Etienne. Mais c’est bien l’OM qui semblait le mieux placé, le pensionnaire du Vélodrome ayant la préférence du joueur. Du coup, le directeur sportif Andoni Zubizarreta aurait pu conclure un transfert avec son homologue angevin Olivier Pickeu, s’il ne s’était pas focalisé sur Dimitri Payet.

« Zubizarreta et Rudi (Garcia) aiment beaucoup son profil, a confirmé le manager du SCO à La Provence. C’est plus une question de timing, sachant que l’OM a pris du temps et de l’argent sur le transfert de Payet, qu’une faute de goût du club olympien. » Reste à savoir si l’OM sera toujours intéressé l’été prochain, moment où le propriétaire Frank McCourt a prévu de miser gros sur un joueur de renom.