OM : Payet revient à Marseille avec un appétit olympique

Officiellement présenté à la presse ce lundi après-midi, Dimitri Payet a livré son premier ressenti sur son retour hivernal à l'Olympique de Marseille.

Débarqué à Marseille dimanche, suite à l'accord trouvé entre son ancien club de West Ham et l'OM pour un transfert record de 29,3 millions d'euros, le milieu offensif s'en engagé pour quatre ans et demi avec le club phocéen. Très content d'être de retour « à la maison », seulement une saison et demie après son départ en Premier League, le nouveau numéro 11 olympien a expliqué les raisons de son choix, aux côtés du président Eyraud et d'Andoni Zubizarreta, qui ne sont pas étrangers à sa venue...

« Le discours des dirigeants était très clair. Les actes parlent plus que des mots. Cela a été validé par les arrivées de Sanson et d'Evra. Le projet est cohérent. Les problèmes avec West Ham ? Je préfère savourer le moment présent. Je ne me sentais plus très bien en Angleterre. Le besoin de revenir à Marseille était plus fort, le projet me correspondait mieux. J'ai vécu un an exceptionnel à West Ham. L'histoire ne s'est pas finie comme on l'espérait, mais je garde un bon souvenir. Il y aura encore plus d'attentes à Marseille, mais c'est une pression positive pour moi. Mon transfert a été long. J'ai commencé mon bras de fer il y a longtemps... Je suis très heureux de pouvoir revenir ici. Je voulais faire partie de ce projet qui débute à l'OM. La France me manquait aussi. C'est une maison que je connais bien. C'est ce que je voulais. Les ambitions ? Si on arrive à finir derrière les trois équipes de tête, ça serait bien et synonyme de coupe d'Europe. Certains m'ont demandé pourquoi l'OM ? Je veux jouer les premiers rôles et on va jouer les premiers rôles avec l'OM. Si je jouais pour l'argent, je serais dans un autre pays depuis très longtemps, ce n'est pas ma motivation première. Cela donc n'a pas été vraiment un sacrifice », a lancé Payet, qui veut désormais refaire vibrer le Vélodrome comme à la belle époque. Et pourquoi pas dès mardi contre l'OL en 16e de finale de la Coupe de France ?