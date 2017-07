OM : Payet, Gustavo... Ce que Dembélé changerait au jeu de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Jeudi soir en Europa League face à Ostende (4-2), Valère Germain a marqué les esprits en inscrivant un triplé qui permet aux dirigeants phocéens de prendre leur temps concernant le recrutement d’un deuxième attaquant. Plusieurs noms filtrent depuis plusieurs semaines maintenant. La piste Carlos Bacca s’étant considérablement refroidie, il n’est pas improbable que Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) puisse avoir les préférences de l’état-major de l’OM.

Interrogé par LePhocéen.fr, un ancien du club a livré son avis sur cette potentielle recrue. Marc Libbra, qui a évolué à Marseille de 1992 à 1998 est plutôt favorable à l’arrivée de l’international espoir français de 21 ans. Néanmoins, il estime qu’un changement de système en 4-4-2 ne serait pas forcément favorable à l’équipe Marseillaise. « Moussa Dembélé peut progresser avec Rudi Garcia, c'est ce qui est intéressant. Les 32 buts qu'il a inscrits la saison dernière ne sont pas anecdotiques, même si ce n'est que l'Ecosse. Mais, avec un 4-4-2, il est obligé de tout revoir, comme le positionnement de Gustavo qui aime jouer seul en sentinelle, ou encore le rôle de Thauvin et Payet qui s'éclatent sur les côtés » a expliqué celui qui a également fait les beaux jours du Toulouse FC durant sa carrière de joueur. Pour l’heure, Marseille continue de prendre son temps et d’avancer avec Valère Germain et sa doublure Clinton Njie, que cela plaise ou non aux différents observateurs…