OM : « Bordel » et fraudes au Vélodrome, les stadiers complices

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM reçoit Benfica ce jeudi soir en quart de finale retour de la Ligue Europa. Les Phocéens comptent sur le soutien de leur public, qui pourrait être plus nombreux que prévu au vu des pratiques qui se font dans l'enceinte du club...

A Marseille, tous les regards sont tournés vers la rencontre face au Benfica en quart de finale retour de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont un but de retard à rattraper. Pas insurmontable même si l'OM n'est pas dans la forme de sa vie. Pour aider le club à aller le plus loin possible en C3, le Stade Vélodrome compte bien donner de la voix ce jeudi soir. Les travées de l'enceinte marseillaise seront combles, comme très souvent. Mais sans doute trop remplies même au vu de certaines pratiques illégales qui perdurent depuis des années malgré les tentatives des dirigeants de les éradiquer. Car quelques stadiers auraient mis en place un système illégal mais très lucratif pour laisser passer plus de fans que prévu.

Un système bien mis en place

"Pour ceux qui n'ont pas de carte d'abonnement, le stadier laisse passer comme ça, par le côté où il y a le tourniquet et on rentre." pic.twitter.com/YBdDe86apP — France Bleu Provence (@bleuprovence) April 16, 2024

Ces dernières heures, France Bleu Provence s'est procuré le témoignage, sous couvert d'anonymat, d'une personne ayant l'habitude de se rendre au Stade Vélodrome sans carte d'abonnement. D'après lui, certains stadiers touchent près de 70 euros par personne pour laisser passer quiconque veut rentrer les jours de match : « Le stadier laisse passer par le côté où il y a les tourniquets et on rentre. On passe par les fouilles avant, on est obligé mais on nous ouvre les portes et voilà. Le stadier peut prendre 70 euros par personne. Tout en liquide et les revendeurs s'arrangent avec les stadiers. Cela peut être 1000 ou 2000 euros par virage sur les gros matchs. On est serré, on a chaud mais bon pas grave, c'est pour l'OM ». Une information d'ailleurs confirmée par Mathieu Grégoire, journaliste qui suit l'OM pour L'Equipe, qui a posté sur X : « Passionnant sujet de France Bleu, qu’on avait commencé à traiter dans l’Equipe par le passé : la « surpopulation du Vélodrome », avec des affluences pouvant monter à 68/70k sur des affiches (Leipzig et Salzbourg au printemps 2018, le premier Classique de Messi en octobre 2021) ». Un autre problème donc à régler pour la direction phocéenne, assez dépassée sur ce sujet et qui avait aussi tenté de s'attaquer il y a quelques années aux nombreuses entrées illégales dans le cadre des fameux bracelets que les supporters se repassaient quand ils préparaient les tifos avant les matchs.