OM : Payet et le mercato remplissent déjà le Vélodrome face à l'OL

Dans : OM, Mercato, OL.

Pour le premier marché des transferts de l’ère McCourt, l’OM a tout de même frappé fort avec quatre recrues dont deux internationaux français (Payet, Evra, Sanson et Sertic) et cela fait son effet chez les fans du club.

Ainsi, sur la seule journée de lundi, où Dimitri Payet a signé et a été présenté à la presse, 11.000 personnes ont pris un billet pour le match de mardi contre Lyon en Coupe de France. Malgré des tarifs préférentiels, les rencontres de Coupe en semaine ont toujours du mal à remplir les stades en France, et une affluence de 25.000 personnes au maximum était prévue. Ils pourraient être presque deux fois plus dans le stade désormais, puisque le Vélodrome se prépare à accueillir au moins 45.000 spectateurs pour cette revanche face à l’OL.