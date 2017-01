OM : Luiz Gustavo dans le viseur, Wolfsburg est vendeur

Dans : OM, Mercato, Bundesliga, OGCN.

L’Olympique de Marseille continue d’avoir des cibles de premier choix pour son futur mercato, même si rien ne s’est concrétisé pour le moment.

Ce jeudi, c’est le nom de Luiz Gustavo qui est annoncé pour venir renforcer le milieu de terrain olympien. L’international brésilien connu pour son passage au Bayern Munich est moins en vue du côté de Wolfsburg, et sa situation intéresse de nombreux clubs. La Juventus est le plus pressant, mais selon Gianluca Di Marzio, le Milan AC, l’AS Roma, Nice et Marseille sont aussi sur les rangs.

Aller chercher le milieu défensif ne sera pas une mince affaire, car son prix est évalué entre 15 et 20 ME, et il possède un salaire non négligeable à l’échelle de la Ligue 1. Mais Wolfsburg envisage clairement une vente en cas de belle offre, alors que les demandes pour un prêt seront, elles, rejetées par les Loups. L’OM va-t-il s’engouffrer dans la brèche pour recruter ce joueur capable d’évoluer devant la défense que Rudi Garcia demande ? La réponse ne devrait pas tarder.