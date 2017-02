OM : Le grand show de Tonton Pat’ Evra, ce n’est pas du cinéma

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis l’Euro 2016 et ses vidéos devenues célèbres en compagnie de Paul Pogba, Patrice Evra semble s’être découvert une véritable addiction pour les réseaux sociaux, qu’il alimente de manière parfois complètement loufoque. S’ajoute à cela une propension à prendre la parole en groupe et notamment dans le vestiaire afin de relayer le discours du coach et de motiver les troupes. Un comportement de leader assez exubérant qui est provoqué par son intarissable envie de réussir et de donner le meilleur de soi-même. Autant dire que si cette réputation est d'apparence assez nouvelle pour « Tonton Pat’ », elle ne l’est pas pour ceux qui le connaissent comme Rod Fanni.

« Evra, je le connais bien. Certains vont dire que c’est du show, il a toujours comme été comme ça. Je l’ai connu depuis les Espoirs, il aime la gagne, il veut la gagne et il le dit. On l’aime ou on l’aime pas, il est bon, moins bon… on peut débattre mais dans l’envie de gagner et son désir de titres, ce n’est pas pour rien qu’il était capitaine à Manchester United et en équipe de France. Ce n’est pas du hasard. C’est bien qu’il apporte ça, au delà de ses qualités de joueurs… », a confié au Football Club de Marseille le défenseur olympien à propos de son coéquipier au sein d’une arrière garde désormais très expérimentée à l’OM.