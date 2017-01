OM : Lapadula à 20 ME, ça donne des idées à Marseille

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Toujours à la recherche d’un avant-centre, l’Olympique de Marseille n’a plus que quelques jours pour boucler son recrutement à ce niveau.

Et ce samedi, L’Equipe annonce qu’Andoni Zubizarreta s’est renseigné au sujet des conditions pour obtenir Gianluca Lapadula. Le buteur du Milan AC a pris une nouvelle dimension cette saison avec le club lombard, alors qu’il avait connu jusque-là un parcours atypique dans les bas-fonds du championnat italien. Très apprécié par les tifosis, il pourrait partir pour 20 ME, que l’OM pourrait bien mettre sur la table sans trop rechigner, étant donné que le profil plairait beaucoup aux dirigeants et au staff technique.

Mais si, au début du mois de janvier, cette opération semblait clairement réalisable, ce sera beaucoup plus difficile dans ce sprint final. Tout d’abord parce que le Milan AC a déjà laissé filer un buteur avec Luiz Adriano et ensuite car le club lombard n’aurait plus vraiment le temps pour se retourner. Néanmoins, une rencontre entre le joueur et Zubizarreta a bien eu lieu, et si Lapadula a été convaincu, l’OM pourrait être tenté de faire un forcing de dernière minute. Même si cela ne devait aboutir, cela démontrerait tout de même que les Provençaux sont prêts à miser gros sur un joueur s’il convient à leur profil.