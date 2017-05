OM : Gerets n’oubliera jamais les conditions de son départ

Dans : OM, Ligue 1.

Près de huit ans plus tard, Eric Gerets va retrouver le Vélodrome. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille donnera le coup d’envoi du match de championnat contre l’OGC Nice dimanche soir.

Il s’agira d’un moment fort pour le technicien adulé par les supporters olympiens. Sans gagner de titre pendant ses deux saisons passées au club phocéen (2007-2009), le Belge a conquis le Vélodrome qui lui avait réservé un bel hommage pour son dernier match à domicile (victoire contre Rennes, 4-0, le 30 mai 2009, ndlr). Ce souvenir et beaucoup d’autres reviendront forcément à l’esprit de Gerets qui n’a jamais oublié l’OM.

« J'en conserve un souvenir immense, a-t-il confié à La Provence. C'était la période la plus intense de ma vie. On m'a accepté, on m'a donné la chance de faire mon job. Je n'oublierai jamais mon dernier match. J'ai vraiment beaucoup apprécié la manière dont ils m'ont dit au revoir. Je garderai tous ces moments en moi aussi longtemps que je vivrai. » A noter que Gerets aura droit à une belle affluence puisque Marseille attend entre 53 000 et 55 000 spectateurs.