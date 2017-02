OM : Garcia s'est raté avec Gomis, un spécialiste le balance

Dans : OM, Ligue 1.

En quête d’un attaquant pour soulager Bafétimbi Gomis cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a pas atteint son objectif sur le marché des transferts. Rudi Garcia terminera donc la saison sans deuxième avant-centre.

Autant dire qu’une blessure du joueur prêté par Swansea serait un énorme coup dur pour le club phocéen. Alors afin d’éviter ce scénario, l’entraîneur olympien prend soin de son capitaine en le ménageant. C’est pourquoi Gomis n’était pas titulaire lors de la défaite à Metz (1-0) vendredi dernier. Mais cette gestion suffira-t-elle pour protéger le buteur marseillais ? Non, répond Robert Duverne, le préparateur physique qui a côtoyé l’international français à l’Olympique Lyonnais.

« On ne peut pas tout organiser autour de la crainte de la blessure, parce qu'il n'y a jamais de garantie que le joueur ne se blesse pas, a confié Duverne à L’Equipe. En match, il est très important de déceler les premiers signes de fatigue, quand le joueur commence à manquer de lucidité, à être moins juste techniquement, et le sortir tout de suite. Il a des qualités naturelles, il est fort physiquement, il travaille, il est dans le dialogue avec le staff, il a conscience des efforts à faire. » Sachant que ses alternatives Bouna Sarr et Rémy Cabella sont moins performantes, Garcia n’a plus qu’à croiser les doigts pour que Gomis tienne le coup.