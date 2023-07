C'est fait, l'OM va recruter Iliman Ndiaye

Très joli coup réalisé par l'OM sur le marché des transferts. Après avoir déjà recruté Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia, les Phocéens vont enregistrer dans les prochaines heures la venue d'Iliman Ndiaye.

Iliman Ndiaye to Olympique Marseille, here we go! Deal sealed with Sheffield, done and agreed 🚨⚪️🔵🇸🇳 #OM



Ndiaye will sign until June 2028 as new OM player after long, difficult talks — one more big signing.



Ndiaye will arrive later today for medical tests & contract signing.