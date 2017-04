OM : Garcia rappelle à Gomis qu'au mercato c'est lui qui décide

Dans : OM, Ligue 1.

Prêté cette saison par Swansea à l'Olympique de Marseille, Bafé Gomis fait le boulot, puisqu'il y a un OM avec et un OM sans l'attaquant de 31 ans. Et cette semaine, invité de RMC, Bafé Gomis a été très clair au moment d'évoquer son avenir, lequel n'est pas encore fixé pour la saison prochaine. En effet, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille a clairement prévenu que s'il restait à l'OM, ce n'était pas pour cirer le banc, mais pour être un titulaire en puissance, la venue d'un attaquant supplémentaire n'étant pour lui qu'une manière de lui permettre de souffler en cours de saison.

Interrogé sur la sortie médiatique de Bafé Gomis, Rudi Garcia a été tout aussi précis dans sa réponse. « Le coach ne dit jamais à personne qui sera titulaire. Il y a évidemment des joueurs qui, par leur passé et leur vécu, partent avec plus de crédit que les autres en début de saison. Mais je fais jouer ceux qui me font gagner, peu importe leur nom et leur âge. Les deux exemples parfaits, cette saison, sont Rolando et Maxime Lopez », a fait remarquer l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, histoire de faire comprendre à Bafé Gomis qu’aucune place ne lui était réservée dans le onze de départ de la saison prochaine, d’autant plus que l’on ne sait pas encore si l’OM fera de Gomis sa priorité lors du mercato.