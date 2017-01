OM : Avec Sanson, Marseille a recruté le nouveau Balmont...

Dans : OM, Mercato.

C’est officiel depuis mardi, Morgan Sanson est la première recrue de l’Olympique de Marseille dans ce mercato hivernal. Le club phocéen s’est entendu avec Montpellier sur un montant de 12 millions d’euros (bonus compris).

Une excellente nouvelle pour l’entraîneur Rudi Garcia qui pourra s’appuyer sur les qualités techniques de son nouveau milieu de terrain, mais pas seulement. Car selon son ancien coach à Montpellier, Rolland Courbis, Sanson n’est pas seulement doué balle au pied. L’international Espoirs tricolore sait aussi courir dans tous les sens et pendant 90 minutes, à l’image d’un Florent Balmont.

« C'est le joueur qu'il faut dans l'organisation de Garcia. Rudi aime jouer avec trois milieux comme il le faisait à Lille avec Mavuba, Balmont et Cabaye. Morgan, justement, est un mélange de Balmont et de Cabaye. On l'imagine seulement bon techniquement mais c'est aussi un monstre dans le volume de jeu », a décrit Courbis dans les colonnes de L’Equipe.

« Un des meilleurs relayeurs de L1 »

« Il est capable de mettre une accélération à la 89e minute quand tous les autres sont émoussés, a ajouté le technicien. Je le trouvais timide en début de saison. Mais à partir du mois d'octobre, j'ai retrouvé le joueur qui est capable de changer de rythme, d'accélérer et qui, techniquement, est l'un des meilleurs milieux relayeurs de Ligue 1. » En résumé, Sanson a tout pour plaire aux fidèles du Vélodrome.