OM : Aucune star européenne ne signera à Marseille prévient un agent

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a déjà frappé fort en faisant revenir Dimitri Payet lors du mercato d'hiver, et du côté des supporters de l'OM on espère que c'est juste un amuse-gueule avant un marché d'été des transferts encore plus spectaculaire. Et c'est notamment le poste de buteur qui suscite des fantasmes, certains étant persuadés que Frank McCourt allait permettre de convaincre une star du foot de venir à Marseille. Agent de joueurs, Frédéric Guerra calme tout le monde, estimant que l'OM n'a pas réellement les atouts pour viser du très très haut de gamme, mais pourrait faire une belle opération en faisant revenir André-Pierre Gignac, et en s'offrant Andy Delort.

Et le célèbre agent de préciser sa position. « Pour aller là-bas, il faut que les gars aient l’OM dans les tripes! Marseille ne peut pas fonctionner comme le PSG dans son recrutement et son projet. J’aurais bien vu un attaquant comme Edinson Cavani s’il était disponible. Ce qui va être dur pour l’OM aujourd’hui, sans Ligue des champions en plus, c’est de recruter des joueurs confirmés ou des joueurs convoités par des grands clubs européens. Vous croyez vraiment qu’un joueur qui aura plusieurs belles propositions optera finalement pour l’OM ? Ce sera par défaut ou si Marseille fait des folies salariales. Il y a également le contexte, l’insécurité, tout ce qui se passe autour du club. C’est tellement con, mais tellement vrai que cet environnement dessert l’OM dans son recrutement. J’avais “mis” Loïc Rémy là-bas. Aujourd’hui, je ne pense pas qu’il reviendrait... S’il fallait tenter un retour, j’irais rechercher Gignac. Il a le profil même s’il est peut-être déjà trop vieux. J’aurais aussi tenté Andy Delort comme investissement d’avenir », confie, dans France-Football, Frédéric Guerra.