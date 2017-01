Mercato : L'OM accepte le prêt d'Ocampos, mais rajoute une clause

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Après avoir mis un petit coup de pression à l'Olympique de Marseille samedi dans l'objectif de boucler l'arrivée de Lucas Ocampos au plus vite, le Milan AC a finalement eu gain de cause. D'accord avec l’attaquant argentin et le Genoa, le club milanais n'attendait plus qu'une entente entre l'OM et Gênes. Et celle-ci vient d'être trouvée, selon Di Marzio. Attendu ce lundi à Milan pour passer sa visité médicale, Ocampos va donc rejoindre les Rossoneri en prêt sec. L'option d'achat dans le prêt d’Ocampos au Genoa reste ainsi en vigueur, mais le club phocéen a négocié un pourcentage à la potentielle revente de 25 % pour son ancien joueur.