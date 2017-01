Mercato : Accord OM-SCO pour Pépé, Stéphane Moulin s’y oppose !

Dans : OM, Mercato, SCO.

Angers souffle le chaud et le froid dans le dossier Pépé, qui ne rejoindra pas un club anglais, et veut continuer sa progression en Ligue 1.

Manager général du club, Olivier Pickeu a ouvert grand la porte à l’OL et l’OM, et un accord aurait été trouvé avec Marseille selon SFR Sport. Mais comme il l’avait annoncé plus tôt en conférence de presse, Stéphane Moulin a fait savoir qu’il voulait conserver son attaquant ivoirien jusqu’à la fin de la saison, et le technicien s’oppose pour le moment fermement à la réalisation de son transfert. C’est le dernier obstacle, car le joueur a fait savoir son désir de rejoindre l’OM si Angers lui en donnait la possibilité. Un obstacle qui pourrait être fatal, puisque le SCO aurait l'intention de respecter la décision de son entraineur, histoire d'aider à obtenir le maintien en fin de saison.