EdF : Benzema chez les Bleus, Pierre Ménès n'y croit plus

Mis à l'écart de l'équipe de France depuis les révélations sur l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema paie au prix fort le fait d'avoir été cité dans ce dossier. Et cela même si Noël Le Graët répète à qui veut l'entendre que rien n'empêche Didier Deschamps de sélectionner l'attaquant du Real Madrid, pourtant en forme depuis des mois.

Et à l'heure où le sélectionneur national s'apprête à annoncer la liste des joueurs convoqués chez les Bleus pour les match qualificatifs pour le Mondial 2018 contre les Pays-Bas le 31 août et le Luxembourg le 3 septembre, nombreux sont ceux à ne pas croire au miracle pour Karim Benzema. C'est le cas de Pierre Ménès qui annonce d'avance que le joueur madrilène ne sera pas retenu par Didier Deschamps. « On se fatigue pour rien. Il ne l'appellera jamais. Pourtant il a été assez puni », prévient le consultant de Canal+, visiblement pas très optimiste concernant le retour de Karim Benzema en équipe de France.