Rennes et Habib Beye veulent gifler Nantes

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Fort de sa probante victoire au Havre, le Stade Rennais va arriver dans une forme resplendissante vendredi soir pour le derby contre Nantes. Habib Beye veut que les Bretons rappellent qui sont les patrons.

Une semaine après avoir été battu au Roazhon Park par Auxerre, Rennes s'est remis dans le droit chemin en balayant 5-1 une équipe du Havre qui va devoir lutter pour se maintenir en Ligue 1. Après ce triomphe en Haute-Normandie, les Bretons se préparent désormais pour le derby contre le FC Nantes, lequel sera le match d'ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Même s'il n'est arrivé que cette année à Rennes, Habib Beye connaît l'importance de cette rencontre pour les supporters rennais, et pour ses dirigeants. Alors, avant ce choc contre les Canaris, qui doivent encore s'éloigner de la place de barragiste, l'entraîneur du Stade Rennais a fait passer un message vers ses joueurs. Battre Nantes est impératif, et si possible en y mettant la manière. Il est hors de question que Rennes n'aide l'équipe de Waldemar Kita à se maintenir en Ligue 1.

Rennes n'a pas oublié la défaite à Nantes

« L’enjeu, maintenant, est d’offrir à nos supporters, encore venus nombreux au Havre, un derby de grande qualité au Roazhon Park. Pour que nous ayons un match référence, moi y compris, car c’est un match très important pour tous les amoureux du Stade Rennais, M. Pinault, la région… Il faudra être prêt pour ça », prévient Habib Beye, qui n'a probablement pas oublié qu'à la Beaujoire, alors que l'équipe rennaise était au plus mal, c'est Nantes qui s'était imposé. Et cela même si à l'époque, il n'était pas encore l'entraîneur du Stade Rennais. Depiuis, Rennes s'est définitivement extirpé de la zone dangereuse du classement de Ligue 1, mais cela n'empêchera pas les Bretons de vouloir faire mettre un genou à terre à son rival de toujours.