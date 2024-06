Une fortune en jeu, le PSG et Mbappé partent au clash ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Entre le PSG et Kylian Mbappé cela risque de très mal se terminer malgré les sourires en apparence. Nasser Al-Khelaïfi refuse de payer son joueur ces derniers mois, et personne ne compte lâcher le morceaux dans ce dossier.

Le PSG peut toujours être critiqué sur ses performances sportives, sa gestion de l’effectif, le poids trop important du vestiaire ou sa façon de gérer le mercato, mais jamais Nasser Al-Khelaïfi n’est apparu comme un mauvais payeur. Au contraire, le président qatari a parfois payé rubis sur l’ongle pour s’éviter des polémiques et une mauvaise réputation. Ce fut le cas à chaque fois qu’il a limogé ses entraineurs, y compris parfois dans la foulée d’une prolongation de contrat. Pareil pour les joueurs dans la dernière année de leur contrat, qui ont toujours pu bénéficier d'un copieux salaire sans être poussés vers la sortie, comme ce fut le cas avec Layvin Kurzawa par exemple.

Une prime versée à la surprise générale

Mais pour un dossier exceptionnel, le PSG a fait une exception qui ne pourra pas en rester là. Au plus fort de la crise avec Kylian Mbappé au moins d’août dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait trouvé un accord avec le clan du numéro 7 parisien pour qu'il renonce à une prime de fidélité à hauteur de 80 ME. Mais dans un tour de passe-passe que personne n’a compris, cette prime copieuse a été versée en début d’année 2024, quand le départ définitif de l’ancien monégasque se profilait. La situation est devenue explosive par la suite, et l’annonce par Mbappé de son départ en fin de saison a provoqué une vive tension qui s’est traduite directement sur les comptes en banque.

Depuis, le PSG n’a en effet pas versé une prime que Mbappé devait toucher en février, et n’a pas non plus versé ses salaires d’avril, mai, et ce sera probablement la même chose en juin affirme L’Equipe. Les dirigeants parisiens estiment que c’est leur façon de récupérer la prime de fidélité versée alors qu’un accord - oral - faisait état de son renoncement par Mbappé. Pourquoi l’avoir tout de même versée en février dès lors ? En attendant, le clan de l’international français n’entend absolument pas accepter ces mois de salaire non payés et les avocats des deux camps sont en contact, même si avec sa signature au Real Madrid désormais officielle, cela avance en mode escargot.

La commission juridique de la Ligue pourrait être sollicités pour tenter une conciliation, mais les deux camps restent sur leurs positions. Mbappé veut être payé pour les mois de son contrat et est certain d’être dans son bon droit. Le PSG estime qu’il est de son devoir de faire respecter l’accord trouvé en août dernier, et souhaite que Mbappé signe un avenant à son contrat pour se protéger, ce qui parait bien illusoire. Difficile mission pour la Ligue de recoller les morceaux, et tout porte à croire que, sauf grosse concession d’un côté, cela pourrait bien se terminer devant les tribunaux car les montants en jeu sont colossaux. Ils se montent en effet en dizaine de millions d’euros.