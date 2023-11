Scandale au Ballon d'Or, des journalistes choquent Didier Deschamps

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Malgré une saison riche avec une finale de Coupe du monde et des buts en pagaille, Kylian Mbappé n’a terminé que troisième du Ballon d’Or. Un petit scandale aux yeux de son sélectionneur Didier Deschamps.

Champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a raflé la mise en dépit d’une saison très décevante sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Plus logiquement, Erling Haaland termine deuxième dans la course au Ballon d’Or après avoir tout raflé (Premier League, Ligue des Champions). C’est donc à la troisième place de ce prestigieux classement que Kylian Mbappé a atterri et le vote de certains journalistes laisse un gout très amer à Didier Deschamps. Dans une interview accordée à BeInSports, le sélectionneur de l’Equipe de France est revenu sur cette cérémonie à laquelle il a assisté et sur le classement final.

Didier Deschamps pousse un gros coup de gueule

Après avoir consulté le détail des votes des journalistes de chaque pays, Didier Deschamps a poussé un gros coup de gueule sur certains votes. Alors que chaque journaliste devait choisir cinq joueurs, quelques rares votants ont totalement snobé Kylian Mbappé à la stupéfaction générale. C’est par exemple le cas du journaliste suisse dont le vote est assez sidérant puisqu’il a choisi Saka, Bernardo Silva, Bounou, Vinicius et Haaland, snobant ainsi Mbappé mais aussi Messi. Des votes incompréhensibles qui faussent le résultat et qui ressemblent à de la malhonnêteté selon Didier Deschamps.

« Il aurait mérité de gagner le Ballon d’Or. Qu’il soit troisième, c’est une autre déception en plus. Après, ce sont des votes de journalistes du monde entier, il aurait mérité de le gagner. Je ne dis pas que Messi ne le mérite pas et que Haaland ne l’aurait pas mérité non plus… Mbappé est jeune, mais les années passent. Avec ce qu’il a réalisé, il méritait de le gagner. Je n’ai pas à le consoler, il est déçu mais ça n’empêche pas de regarder de près tout ce qu’il a pu faire durant la saison. Les votes qui viennent d’un peu partout… J’ai été pour le moins surpris voire un peu plus du vote de certains. Car ne pas mettre Kylian Mbappé dans les cinq joueurs que certains ont choisi… C’est vraiment, je ne vais pas dire de la malhonnêteté mais on n’en est pas loin quand même » a pesté Didier Deschamps, très agacé par le résultat final alors que Lionel Messi a raflé la mise avec 462 points, soit 192 points de plus que Kylian Mbappé.