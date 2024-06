Kylian Mbappé déjà agressé en Espagne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le message de bienvenue de la presse espagnole n'est pas tendre envers Kylian Mbappé, qui a visiblement créé beaucoup de rancoeur à son encontre en refusant plusieurs fois de rejoindre le Real Madrid par le passé.

Pendant des années, le Real Madrid et ses médias proches ont annoncé la venue de Kylian Mbappé. Ce fut d’abord direction l’AS Monaco, puis le PSG, puis une prolongation inattendue en 2022 qui a surtout mis le feu aux poudres. La presse espagnole est très tenace et sans pitié, et elle n’épargne pas ceux qui snobent un club comme le Real Madrid. Elle n’a pas non plus pour habitude de réconforter ou soutenir ceux qui sont en difficulté, même si ces dernières années, les polémiques géantes ont disparu grâce à la gestion toujours aussi placide du vestiaire par Carlo Ancelotti. Mais concernant le cas Mbappé, sa signature annoncée cette semaine a permis de se mettre enfin les socios merengue dans la poche grâce à quelques mots bien placés en espagnol et une photo de lui quand il était jeune avec la veste du Real sur le dos.

Mbappé s'enlise dans le pétrole

Une opération séduction qui ne trompe toutefois pas dans la presse espagnole, où on a déjà la dent dure à l’encontre du Français. C’est le cas de l’éditorialiste de AS Jesus Gallego qui remet clairement Kylian Mbappé à sa place sur plusieurs points. Notamment son attitude, et sa facilité à accepter un nouveau contrat en or au PSG alors qu’il pouvait écrire l’histoire avec le Real en 2022, ce qui n’a clairement pas été digéré. « Après des années de tentatives de séduction, au cours desquelles le joueur et son entourage ont parfois agi avec mesquinerie et méchanceté, se voyaient mieux qu’ils ne l’étaient, la réalité tenace du football a imposé une vérité irréfutable : Mbappé a bien plus besoin du Real Madrid, que le contraire. Bloqué par son contrat multimillionnaire à Paris, l’attaquant a vu comment, ces dernières années, son contrat s’est enlisé dans le marais pétrolier du PSG. Au moment même où les comptes bancaires de sa famille se remplissaient, ses chances d'entrer dans l'histoire se vidaient, avec son palmarès de plus en plus réduit à la Ligue française, loin du Ballon d'Or et de la Ligue des Champions », a lancé le journaliste espagnol, pour qui Mbappé va devoir arriver avec beaucoup de prudence et d’humilité à Madrid, car le tapis rouge n’est pas déroulé dansa un club qui vient de remporter la Ligue des Champions.

« Certains footballeurs sont recrutés pour sauver une équipe ou un projet, Kylian est arrivé pour se sauver lui-même, retrouver l’espoir et tenter de prendre le train d’un club qui écrit l’histoire. Une histoire qui ne sera jamais atteinte par le PSG. Il a pour lui la première leçon qu’il vient d’apprendre : celle de l’humilité », envoie Jésus Gallego, pour qui Mbappé n’a pas intérêt à se prendre pour le sauveur du Real Madrid alors qu’il n’a rien gagné avec le PSG au niveau européen. C’est pourtant bien comme une superstar que Florentino Pérez l’a recruté cet été, avec la communication, le merchandising et le salaire qui est bien au-delà de ses coéquipiers.